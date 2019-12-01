Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta

Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:55:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puerto Vallarta, Jalisco, a 23 de febrero de 2026.- El gobierno de Jalisco, dio a conocer que tras el motín que se registró el domingo en el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, hay un saldo de 23 reos que se dieron a la fuga.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, indicó que sujetos armados derribaron con un vehículo un portón en el centro penitenciario, por lo que las personas privadas de la libertad se pudieron dar a la fuga.

Asimismo, al interior del penal varios reos se amotinaron y provocaron riñas.

Al ingresar las autoridades y tomar el control de la situación, se dieron cuenta de la falta de los convictos.

Cabe resaltar que Puerto Vallarta fue una de las localidades más afectadas por la actividad de criminales, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
Comentarios