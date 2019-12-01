Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:55:50

Puerto Vallarta, Jalisco, a 23 de febrero de 2026.- El gobierno de Jalisco, dio a conocer que tras el motín que se registró el domingo en el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, hay un saldo de 23 reos que se dieron a la fuga.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, indicó que sujetos armados derribaron con un vehículo un portón en el centro penitenciario, por lo que las personas privadas de la libertad se pudieron dar a la fuga.

Asimismo, al interior del penal varios reos se amotinaron y provocaron riñas.

Al ingresar las autoridades y tomar el control de la situación, se dieron cuenta de la falta de los convictos.

Cabe resaltar que Puerto Vallarta fue una de las localidades más afectadas por la actividad de criminales, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).