Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:10:43

Aguililla, Mich., a 23 de febrero de 2026.- Luego de la jornada de tensión registrada el domingo, los hechos violentos en Michoacán no cesaron por completo, aunque las autoridades federales aseguran que no derivaron en bloqueos carreteros ni afectaciones mayores a la movilidad.

El Gabinete de Seguridad confirmó que sí se registraron nuevos episodios de quema de vehículosen distintos puntos del estado. En los municipios de Coalcomán y Aguililla fueron incendiados cuatro y tres vehículos, respectivamente, los cuales fueron sofocados por las autoridades sin que se reportaran cierres de caminos.

En contraste, el gobierno federal desmintió versiones que apuntaban a un escenario similar en Apatzingán, donde no existe registro de vehículos incendiados, pese a los señalamientos difundidos en redes sociales.

Los hechos se producen un día después del impacto generado por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, con hechos de violencia que sacudieron 20 entidades, más del 60% del país.

Ante este panorama, las autoridades federales informaron que mantienen presencia operativa reforzada en la región, en coordinación con corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de evitar una escalada mayor y garantizar la seguridad de la población.

Aunque no se han registrado bloqueos ni interrupciones a las vías de comunicación, la quema de vehículos confirma que la tensión persiste y que el estado continúa bajo vigilancia permanente, mientras se disipan —o se confirman— las versiones que detonaron la violencia.