Quitan la vida a un individuo en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:06:08
Uruapan, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Ampliación Rubén Jaramillo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Adolfo López Mateos de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

