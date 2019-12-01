Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León

Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 16:52:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago, Nuevo León, a 29 de enero de 2026.- Un choque registrado la tarde de este jueves entre un transporte escolar y una camioneta blanca dejó dos estudiantes de secundaria lesionados, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El incidente fue reportado a las 13:27 horas, en el cruce de las calles Duraznos y Los Olivos, dentro de la colonia Las Huertas.

Los heridos son alumnos de la secundaria Emiliano Zapata que viajaban en el vehículo escolar. De acuerdo con autoridades que atendieron el hecho, uno de los menores sufrió la amputación de dos dedos de la mano.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente trasladaron a ambos estudiantes a un hospital de la zona para una valoración especializada.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor de una camioneta Nissan, quien habría ocasionado el accidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal y Fuerza Civil para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Albañil pierde la vida al caerle una barda encima en la colonia Las Torres 4 de Monterrey, Nuevo León
"Spaguetti" comienza a borrar y reparar las pintas que realizó en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, Michoacán
Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León
En Uruapan, Michoacán: Aseguran SSP y Profepa vehículo con casi media tonelada de carbón de encino
Más información de la categoria
Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado
Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Cae en Estados Unidos el empresario mexicano Carlos Valenzuela; está acusado de crimen organizado, fraude y extorsión
Hallan cuerpos de tres mujeres y restos óseos en Juventino Rosas, Guanajuato
Comentarios