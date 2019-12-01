Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 16:52:00

Santiago, Nuevo León, a 29 de enero de 2026.- Un choque registrado la tarde de este jueves entre un transporte escolar y una camioneta blanca dejó dos estudiantes de secundaria lesionados, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El incidente fue reportado a las 13:27 horas, en el cruce de las calles Duraznos y Los Olivos, dentro de la colonia Las Huertas.

Los heridos son alumnos de la secundaria Emiliano Zapata que viajaban en el vehículo escolar. De acuerdo con autoridades que atendieron el hecho, uno de los menores sufrió la amputación de dos dedos de la mano.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente trasladaron a ambos estudiantes a un hospital de la zona para una valoración especializada.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor de una camioneta Nissan, quien habría ocasionado el accidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal y Fuerza Civil para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.