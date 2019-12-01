Albañil pierde la vida al caerle una barda encima en la colonia Las Torres 4 de Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 29 de enero de 2026.- Un trabajador perdió la vida la tarde de este jueves tras el colapso de una barda en una obra en construcción situada al sur de Monterrey, Nuevo León, hecho que fue clasificado como un accidente laboral.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Montecarlo, en la colonia Las Torres 4. Tras el reporte de una persona lesionada por el derrumbe de una estructura, al sitio acudieron diversos cuerpos de emergencia.

Al llegar, elementos de Protección Civil estatal y municipal localizaron a un hombre atrapado entre una barda perimetral y una losa de concreto que colapsó mientras realizaba trabajos de demolición. Según el reporte oficial, la víctima se encontraba en la parte superior del inmueble efectuando cortes en la losa para debilitarla de manera controlada, con la intención de no afectar la barda posterior del predio.

No obstante, durante estas maniobras la losa de forma inesperada, cayó sobre el trabajador, quien quedó prensado por el brazo y la cabeza entre los escombros y la pared. Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Las autoridades informaron que en el área había una excavadora, aunque esta se encontraba apagada y fuera de operación al momento del accidente. La zona fue acordonada para permitir las labores de rescate y prevenir riesgos adicionales.

Posteriormente, Fuerza Civil tomó control del lugar, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, junto con la Dirección de Inspecciones de la Secretaría del Trabajo, llevó a cabo las diligencias para determinar las condiciones en las que se realizaban los trabajos.

La víctima fue identificada como Francisco, de 54 años de edad. Su cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales correspondientes. En el operativo participaron corporaciones estatales y municipales, así como el CRUM, Bomberos de Nuevo León y Fuerza Civil.