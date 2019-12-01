En Uruapan, Michoacán: Aseguran SSP y Profepa vehículo con casi media tonelada de carbón de encino

Uruapan, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por el Agrupamiento Forestal y Ambiental de la Guardia Civil, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se aseguraron un vehículo que transportaba carbón de encino sin acreditar su legal procedencia, en este municipio.

Sobre el particular se informó que dicha La acción se realizó sobre la calzada Benito Juárez de dicho municipio, donde se detectó una camioneta tipo pick-up que trasladaba 30 costales de carbón de encino, con un peso total aproximado de 420 kilogramos.

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente, el transporte, almacenamiento y comercialización de productos forestales requieren de la documentación que acredite su legal procedencia. La omisión de este requisito puede constituir un delito ambiental, al vincularse con la tala ilegal y la explotación no autorizada de recursos forestales.

Al no presentar la documentación correspondiente, el vehículo y el cargamento fueron asegurados y puestos a disposición de la Profepa, autoridad competente para realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades conforme a la ley.