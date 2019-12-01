Hallan cuerpos de tres mujeres y restos óseos en Juventino Rosas, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:10:47

Juventino Rosas, Guanajuato, 29 de enero del 2026.- El colectivo Luz y Justicia informó la localización de los cuerpos de tres mujeres en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, como resultado de una búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo se realizó en la comunidad de La Tinaja, donde también fueron localizados restos óseos, los cuales ya fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

A través de redes sociales, el colectivo dio a conocer las características físicas y de vestimenta de los cuerpos con el objetivo de que puedan ser reconocidos y reclamados por sus familiares.

De acuerdo con la información difundida, una de las víctimas presentaba un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda “Ohana” y las iniciales A.L.M., así como un mandala en la parte trasera del cuerpo. Además, portaba una pulsera roja con diversas figuras y vestía brasier negro y sudadera negra aterciopelada con gorro y la letra “C”.

La segunda víctima tenía brackets y vestía tenis Adidas negros con franjas blancas, camisa negra con franja blanca en una manga y pantalón de mezclilla.

El tercer cuerpo vestía pants negro marca Under Armour, calcetines blancos, bóxer y un brasier negro talla 38B.

Asimismo, el colectivo informó el hallazgo de restos óseos, entre ellos fragmentos de cráneo, húmero, peroné y tibia, además de unos tenis New Balance color blanco con negro, número 25, y un pants negro marca Aeropostale.