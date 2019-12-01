"Spaguetti" comienza a borrar y reparar las pintas que realizó en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 17:12:11

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Elementos de la Policía de Morelia acompañaron a Héctor, conocido como “Spaguetti”, al primer cuadro de la ciudad para que realizara trabajo comunitario como parte de una sanción, el cual consiste en borrar y reparar las pintas que él mismo realizó.

Las labores contemplan la restauración de al menos 50 fachadas ubicadas en el Centro Histórico, las cuales resultaron dañadas por grafitis con la palabra “Spaguetti”.

La intervención comenzó en la calle García Obeso, en la esquina con Guerrero y Leona Vicario, donde Héctor inició la limpieza y repintado de los inmuebles afectados, siempre bajo custodia policial.

Sobre el tema, Gaspar Hernández Razo, gerente del Centro Histórico, explicó que el infractor deberá cumplir con las horas de trabajo comunitario asignadas, enfocadas en dejar en buen estado todas las fachadas dañadas por sus grafitis. Añadió que se espera que esta medida ayude a evitar que vuelva a cometer este tipo de actos.

Asimismo, indicó que ya se tiene identificados a otros grafiteros en la zona, quienes también han sido requeridos por las autoridades y están cumpliendo sanciones similares mediante trabajo comunitario.