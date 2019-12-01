Estallan balaceras en Buenavista, Michoacán: Fuertes tiroteos rompen la tranquilidad de la región 

Estallan balaceras en Buenavista, Michoacán: Fuertes tiroteos rompen la tranquilidad de la región 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 23:14:01
Foto: Archivo

Buenavista, Mich., a 19 de agosto de 2025.- Fuertes enfrentamientos armados se desataron la noche del martes en el municipio de Buenavista, donde sujetos armados se enfrentaron a tiros bajo el manto de la oscuridad nocturna.

Los enfrentamientos llamaron la atención de los pobladores por el poder de fuego desatado, resonando por todo el municipio las descargas de fusiles y ametralladoras.

Habitantes señalaron que los enfrentamientos serían entre civiles armados y policías municipales, quienes este año han sufrido más de 10 ataques.

A pesar de los múltiples reportes hechos a los números de emergencia denunciado esta situación, es rara la vez que se moviliza a policías o soldados en la noche.

Como de costumbre, las autoridades de los tres niveles permanecen en silencio ante estos hechos y no se ha informado de manera oficial lo que ocurre.

