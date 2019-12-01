Estaba recluido y le cumplimentan nueva orden de aprehensión por ultimar a una mujer en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 12:54:38

Zamora, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- En reclusión se cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra José “N”, alias “El Frijol”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de una mujer en Zamora.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 10 de abril, la víctima, Alma Lorena C., caminaba sobre la calle Hacienda la Huaraca, colonia Nueva Era, cuando fue interceptada por José “N”, que sin mediar palabra accionó un arma de fuego en su contra.

La mujer murió en el lugar, mientras que el agresor se dio a la fuga.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Regional de Zamora que recabó datos de prueba de la posible participación de José “N” en el delito, contra quien fue obtenida una orden de aprehensión, emitida por el Juez de Control.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en reclusión, en virtud de que el investigado se encuentra procesado por otros delitos.