Esposa e hijo de Lord Pádel ingresaron al penal de Barrientos; Los 4 fueron vinculados a proceso 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 21:08:03

México, Ciudad de México, a 19 de agosto de 2025.- Paulina Pila, jueza de Control, vinculó a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, a Alejandro “N”, su esposa Karla “N”, su hijo Germán “N” y su socio Othón “N”. Se indicó que Alejandro “N” y Othón “N”, permanecerán en libertad, esto hasta que un Juez Federal decida sobre su actual condición.

Mientras tanto, Germán “N” y Karla “N”, el día de hoy por la noche ingresaron al centro penitenciario de Barrientos.

“Homicidio calificado en grado de tentativa, por haberse cometido con ventaja”, fue lo que dictó la jueza, al examinar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, luego de casi seis horas de audiencia.

La jueza agregó que, en cuanto a Alejandro “N” y su socio Othón “N”, quedan a disposición de la autoridad federal, la cual evaluará su situación actual y actuará conforme a derecho.