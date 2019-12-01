Esposa e hijo de Lord Pádel ingresaron al penal de Barrientos; Los 4 fueron vinculados a proceso 

Esposa e hijo de Lord Pádel ingresaron al penal de Barrientos; Los 4 fueron vinculados a proceso 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 21:08:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

México, Ciudad de México, a 19 de agosto de 2025.- Paulina Pila, jueza de Control, vinculó a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, a Alejandro “N”, su esposa Karla “N”, su hijo Germán “N” y su socio Othón “N”.  Se indicó que Alejandro “N” y Othón “N”, permanecerán en libertad, esto hasta que un Juez Federal decida sobre su actual condición. 

Mientras tanto, Germán “N” y Karla “N”,  el día de hoy por la noche ingresaron al centro penitenciario de Barrientos. 

“Homicidio calificado en grado de tentativa, por haberse cometido con ventaja”, fue lo que dictó la jueza, al examinar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, luego de casi seis horas de audiencia. 

La jueza agregó que, en cuanto a Alejandro “N” y su socio Othón “N”, quedan a disposición de la autoridad federal, la cual evaluará su situación actual y actuará conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a José Ramón “N”, quinto implicado en el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz
Identifican a uno de los dos hallados en fosa clandestina en Ziracuaretiro: Era habitante de Uruapan, Michoacán
Policía de la CDMX mata por la espalda y con un tiro en la cabeza a un hombre tras riña a golpes
Esposa e hijo de Lord Pádel ingresaron al penal de Barrientos; Los 4 fueron vinculados a proceso 
Más información de la categoria
Reportan cuatro abatidos en enfrentamiento con el Ejército en Tangancícuaro, Michoacán 
Muere militar tras explosión de mina en zona serrana de Tepalcatepec, Michoacán, hogar de capo con recompensa de 10 millones de dólares 
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Comentarios