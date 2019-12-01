Esparcen restos humanos en una calle de Acámbaro; serían de un hombre y una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:14:24

Acámbaro, Guanajuato, a 3 de octubre 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Chamácuaro se vio interrumpida la noche del jueves 3 de octubre, luego de que vecinos localizaran partes humanas esparcidas a lo largo de una calle que conecta con la salida a San Agustín.

De acuerdo con versiones preliminares, los restos corresponden a un hombre y una mujer, los cuales fueron abandonados en diferentes puntos de la vialidad, provocando alarma y temor entre los habitantes de la zona.

Trascendió de manera extraoficial que las víctimas podrían coincidir con una pareja reportada como desaparecida en Salvatierra; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Municipal arribaron de inmediato al lugar y aseguraron el perímetro con apoyo de la Guardia Nacional, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban las diligencias correspondientes.

Durante el levantamiento de indicios fueron localizadas bolsas plásticas y objetos relacionados con el hecho, los cuales quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde especialistas en genética forense realizarán los estudios necesarios para establecer con certeza la identidad de las víctimas.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles responsables de este hecho que ha causado consternación en la región.