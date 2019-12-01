Esculturas de lujo, mármol y millones: Revientan España y la DEA red que “decoraba” Europa con estupefaciente de Sinaloa

Madrid, España, a 8 de enero de 2026.- Autoridades de España, en coordinación con agencias internacionales como la DEA de Estados Unidos, desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina que utilizaba un método tan sofisticado como inesperado: ocultar la droga dentro de bloques de mármol y esculturas de lujo enviadas desde México hacia Europa.

La investigación —desarrollada durante varios meses por unidades especializadas contra el crimen organizado— permitió detectar envíos “legales” de material pétreo y piezas decorativas que, en realidad, escondían cargamentos de metanfetamina de alta pureza destinados al mercado europeo. En fases anteriores ya se habían logrado importantes incautaciones de droga, lo que llevó a profundizar la indagatoria hasta ubicar a los responsables logísticos y financieros.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la interceptación de una escultura de Popeye de gran tamaño, cuyo pedestal ocultaba decenas de kilos de metanfetamina. La pieza había sido declarada como artículo decorativo, pero en su interior se encontraba el verdadero objetivo del envío. Además de esculturas de lujo, se empleaban bloques de mármol y piedra trabajada para mimetizar los cargamentos dentro del comercio legal.

Las operaciones policiales se realizaron en distintas regiones de España, entre ellas Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante, donde se ejecutaron órdenes de cateo y se produjeron varias detenciones. Durante los registros también se localizó dinero en efectivo, instalaciones ocultas y documentación relacionada con el movimiento internacional de la droga, lo que permitió trazar la estructura completa de la red.

De acuerdo con las autoridades españolas, se trata de uno de los golpes más relevantes contra el tráfico de metanfetamina en Europa en los últimos años, tanto por el volumen de la droga intervenida como por el nivel de sofisticación del método de ocultamiento y la presunta conexión con organizaciones criminales en México.

Más allá de lo llamativo del uso de esculturas y mármol, el caso revela una tendencia preocupante: redes que mezclan comercio legal, transporte internacional y artículos de alto valor para tratar de burlar controles aduaneros y policiales.

El proceso judicial continuará para determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y el alcance real de la red, mientras las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación en Europa y América para identificar a los socios y proveedores involucrados.