¡Escándalo en Michoacán! Liberan al ‘ejército secreto’ de La Luz del Mundo: 38 salen libres por detención ilegal

Vista Hermosa, Mich., a 26 de septiembre de 2025.— Lo que parecía un golpe certero de las autoridades contra un presunto “campo de entrenamiento apocalíptico” terminó en un revés judicial escandaloso: los 38 integrantes de La Luz del Mundo, arrestados con réplicas armas, equipo táctico y hasta simulacros de explosivos, quedaron en libertad absoluta y definitiva.

La decisión fue tomada por una jueza federal que consideró ilegal la detención, luego de que la defensa, encabezada por el abogado Leonardo Quevedo Domínguez, demostrara que hubo una demora de más de 11 horas en la puesta a disposición de los acusados.

Según la relatoría judicial, los detenidos fueron capturados alrededor de las 5:00 de la tarde, pero no fueron presentados ante la autoridad ministerial sino hasta las 4:00 de la madrugada del día siguiente. Esa prolongación, explicó el jurista, vulneró el derecho al debido proceso, lo que derivó en la inmediata liberación.

Con ello, los 38 hombres —que habían sido señalados como miembros de una misteriosa guardia interna llamada “Jahzer”, presuntamente entrenada para proteger templos y hasta “prepararse para el fin del mundo”— volvieron a las calles en medio de la sorpresa y la indignación social.