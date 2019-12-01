Es vinculada a proceso mujer ligada a homicidios de colaboradores de Clara Brugada

Es vinculada a proceso mujer ligada a homicidios de colaboradores de Clara Brugada
Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 22:57:30
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2025.- Este lunes, fue vinculada a proceso una de las mujeres que fue detenida por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo a la información, un juez de Control, determinó ratificar la prisión preventiva a Nery “N” como medida cautelar en el penal de Santa Martha Acatitla.

Asimismo, indicaron que el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, le imputó los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

Además, el juez dio tres meses más para cerrar la investigación complementaria.

Cabe resaltar que fue el pasado 20 de agosto, cuando se logró la detención de 13 personas ligadas a los homicidios, entre ellas, las tres que participaron directamente en el ataque armado sucedido el pasado 20 de mayo.

Nery "N" fue detenida en el municipio de Otumba, Estado de México.

 

