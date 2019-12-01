Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 18:09:36

Guadalajara, Jal., a 25 de agosto de 2025.- La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la familia encontrada sin vida dentro de una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, era originaria de Michoacán y fue asesinada a balazos. La tragedia estremeció a la entidad al revelarse que entre las víctimas estaban dos menores de edad.

El viernes 22 de agosto, vecinos reportaron fuertes olores fétidos que provenían de una camioneta pick-up doble cabina, estacionada sobre las calles Jorge Delorme y Medrano, en la colonia San Andrés. Al inspeccionar el vehículo, autoridades localizaron cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición: un hombre, una mujer y dos niños.

Inicialmente se pensó que eran dos las víctimas, pero al abrir la unidad se confirmó que los dos pequeños habían sido ocultados bajo un plástico y una carriola.

Tres días después, el 25 de agosto, el Servicio Médico Forense concluyó la autopsia: la familia originaria de Michoacán murió por heridas de arma de fuego. En el interior de la camioneta se localizaron casquillos percutidos, lo que confirmó que el ataque ocurrió dentro o en las inmediaciones del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como dos hermanos de 7 y 13 años de edad, la madres y el padre, quienes llevaban consigo al menos 15 mil pesos en efectivo. El jefe de familia se dedicaba a la compra y venta de vehículos.

Investigaciones en curso

La Fiscalía de Jalisco informó que la camioneta fue abandonada el martes 19 de agosto a las 21:30 horas, y permaneció en el sitio hasta que el viernes por la mañana fue descubierta. Cámaras de vigilancia captaron a un hombre estacionando la unidad, aunque aún no ha sido identificado.

En el marco de las indagatorias, se cateó un taller mecánico en el que presuntamente estuvo la camioneta antes de ser abandonada. El vehículo, de modelo reciente, no cuenta con reporte de robo y ya se investiga si pertenecía al padre de familia asesinado.

Las autoridades señalaron que los cuerpos de los adultos estaban en la parte trasera de la camioneta, cubiertos con bolsas negras y hasta con una llanta encima, mientras que los menores fueron hallados en la cabina.

“Podemos presumir que es una familia la que fue victimada”, declaró Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal.

La Fiscalía estatal aún no ha definido una línea de investigación, aunque no descarta que el crimen esté relacionado con actividades ilícitas vinculadas al entorno laboral del padre.