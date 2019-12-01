Enfrentamiento entre agentes de la ley y civiles armados, deja uno de estos últimos muerto

Enfrentamiento entre agentes de la ley y civiles armados, deja uno de estos últimos muerto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 07:49:22
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Apatzingán, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Un enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército Mexicano, Guardia Civil y Policía Municipal, en contra de civiles armados, dejó como saldo uno de estos últimos sin vida, en el lugar se aseguraron armas y equipo táctico.

Al respecto se informó que agentes de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la zona de Piedras Blancas.

En un momento determinado en las inmediaciones de una huerta de limón, los uniformados fueron agredidos a balazos por civiles por lo que repelieron la agresión lo que desencadenó una balacera.

Como resultado del intercambio de disparos un civil perdió la vida, en el sitio se aseguraron dos rifles de asalto AK-47, un R-15, chalecos tácticos, cargadores y una bolsa con documentos.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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