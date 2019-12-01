Balean a pareja en Zamora, Michoacán, él murió, ella está herida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 07:29:50

Zamora, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- La noche del domingo se registró una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia La Medallita, el saldo fue de un hombre muerto y una mujer lesionada, según informaron fuentes policíacas.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que minutos antes de las 20 horas en los números de emergencias reportaron varias detonaciones de arma de fuego en la calle Purépero entre Dr. Verduzco y Pino Suárez.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, Defensa y Guardia Civil se movilizaron al lugar donde localizaron a un hombre y una mujer lesionados por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Socorritas de la Cruz Roja llegaron y confirmaron la muerte del masculino, el cual respondía al nombre Luis Alfonso T., F., de 44 años de edad, el cual era vecino del Fraccionamiento Magistral del municipio de Sahuayo.

Así mismo auxiliaron a Verónica Domitila S., B., de 37 años de edad, vecina de Sahuayo, la cual fue trasladada a un nosocomio para su atención médica.

La zona fue acordonada y enseguida llegaron Peritos Especializados en la Escena del Crimen y Policías Ministeriales quienes procesaron el lugar donde localizaron varios casquillos percutidos.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, así mismo iniciaron lA investigaciónes correspondientes.