Hombre prende fuego al domicilio de su mamá; solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 23:00:53

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un domicilio de la colonia Valle de los Manantiales, según la propietaria de la casa, su hijo inició el fuego.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que la vivienda ubicada en la calle Valle de México, se estaba quemando.

Al sitúo acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se abocaron a sofocar el fuego, mismo que dejó daños materiales.

Es de mencionar que según la propietaria de la vivienda, su hijo, quien huyó, fue el que prendió fuego a la casa.