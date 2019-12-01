París, champaña y millones en contratos: Taddei anuncia su renuncia al INE en medio del escándalo por proveedores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 19:17:00

*Un video de su hijo con un contratista en París, una fiesta de cumpleaños y señalamientos sobre contratos millonarios rodean la crisis. La ASF investiga posibles irregularidades; Guadalupe Taddei niega conflictos de interés.

Ciudad de México, 25 de octubre de 2026.— París, champaña y relaciones familiares con un proveedor de material electoral se instalaron en el centro del escándalo que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE). En medio de las revelaciones periodísticas y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.

En un comunicado difundido la tarde del domingo por el INE, la consejera presidenta argumentó que su decisión busca proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo. También sostuvo que los señalamientos deben esclarecerse mediante pruebas y procedimientos institucionales.

El hijo, el contratista y París

Una de las revelaciones más explosivas involucra a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria, y al empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf.

Videos difundidos por la prensa nacional muestran a ambos en un hotel de lujo de París. Las imágenes de convivencia y champaña colocaron las relaciones familiares de la presidenta del INE bajo escrutinio.

El mismo reportaje atribuye a Cajas Graf aproximadamente 245 millones de pesos en contratos durante las gestiones de Taddei en las autoridades electorales de Sonora y a nivel federal.

La pregunta que dejan las imágenes es concreta: ¿quién pagó el viaje y el alojamiento, y de dónde provinieron esos recursos?

Un proveedor que también habría estado en la nómina

Al episodio de París se suma otro señalamiento: Hernández Casillas habría figurado como chofer asignado a Taddei, con una remuneración cercana a 45 mil pesos mensuales.

La consejera confirmó que el empresario había formado parte de la plantilla del instituto y que la relación laboral había concluido.

Del festejo privado a las explicaciones públicas

La cercanía también aparece en reportajes sobre el cumpleaños 62 de Taddei, celebrado el 26 de junio de 2025 en San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México.

De acuerdo con información de Reforma retomada por El País, Hernández Casillas habría participado en la organización de la fiesta, a la que asistieron familiares y colaboradores de la funcionaria. La revelación abrió cuestionamientos sobre posibles beneficios personales provenientes de un proveedor, aunque la información citada no establece quién cubrió la totalidad de los gastos.

Millones bajo revisión: la ASF entra al caso

La controversia ya llegó a la fiscalización institucional. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 23 de octubre una investigación de oficio por indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Las pesquisas abarcan al INE, organismos electorales locales, proveedores y servidores públicos relacionados. Entre los señalamientos periodísticos figura una presunta simulación de competencia entre empresas vinculadas entre sí. Las responsabilidades individuales siguen pendientes de determinar.

Otro nombre señalado es Jesús Octavio García González, quien ocupó la dirección administrativa del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026 y anteriormente habría representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg.

Taddei se defiende; el anuncio de renuncia no cierra las investigaciones

Taddei ha negado conflictos de interés. Su defensa sostiene que la presidencia del INE no participa directamente en las adjudicaciones, que corresponden a áreas especializadas y órganos administrativos. También ha pedido esperar los resultados de las auditorías.

En el mensaje de hoy, la funcionaria pidió verificar la autenticidad y el contexto de las versiones difundidas y sostuvo que su decisión de renunciar no elimina la obligación de esclarecer los hechos.

La renuncia está anunciada; las cuentas siguen pendientes. La duda ahora es si las relaciones personales y familiares exhibidas tuvieron consecuencias sobre las contrataciones y el uso de recursos públicos del árbitro electoral y, en caso de ser cierto, si estas conductas serán sancionadas con todo el peso de la ley.