Balean a individuo en la colonia Lomas de Guayangareo Morelia, Michoacán; resultó herido

Balean a individuo en la colonia Lomas de Guayangareo Morelia, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 22:56:46
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Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en la puerta de su domicilio de la colonia Lomas de Guayangareo, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Curtidores de Teremendo, de la referida colonia habían atacado a balazos a un sujeto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Audias “N”, de 55 años el cual presentaba heridas de bala.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de la autoridad correspondiente.

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