Raúl Morón y Carlos Torres Piña alistan diálogo la próxima semana tras disputa interna en Morena

Raúl Morón y Carlos Torres Piña alistan diálogo la próxima semana tras disputa interna en Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 22:17:26
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Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- En medio de las diferencias por la designación de la coordinación estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán, Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña sostendrán un encuentro la próxima semana para dialogar sobre el escenario político del partido.

El senador con licencia confirmó que Torres Piña se comunicó con él para buscar un acercamiento, por lo que acordaron reunirse en los próximos días.

Aunque aceptó la posibilidad de entablar conversaciones, Morón mantuvo sus cuestionamientos sobre los resultados del proceso que favorecieron a Torres Piña para encabezar los trabajos de Morena en la entidad de cara a los próximos comicios.

La reunión se produce en un contexto de expectativas sobre el futuro político de Morón, quien podría impulsar una alternativa para competir por la candidatura a la gubernatura de Michoacán, respaldado por Morena y sus partidos aliados.

El encuentro permitirá conocer si ambos perfiles logran acercar posiciones en un momento clave para la organización interna del partido y la definición de sus aspiraciones electorales rumbo a 2027.

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