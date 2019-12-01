Caso Ana Karen: capturan a motociclista tras hallazgo del cuerpo en Metepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:26:34

Metepec, Estado de México, 4 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Daniel “N”, conductor de motocicleta que prestaba servicio mediante plataforma digital, por su probable relación con la desaparición y feminicidio de Ana Karen, reportada el 28 de febrero en el municipio de San Antonio la Isla.

Tras su captura, la autoridad confirmó que la joven fue hallada sin vida a un costado de la carretera Toluca–Tenango, en Estado de México, a la altura del municipio de Metepec.

De acuerdo con familiares, Ana Karen salió de una reunión la noche del 28 de febrero y solicitó un traslado a través de la aplicación Didi Moto.

Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que el conductor arribó al Fraccionamiento Villas del Sauces, alrededor de las 23:00 horas, y ambos se retiraron a bordo de la motocicleta.

Minutos después, el viaje fue marcado como concluido en la aplicación, lo que generó preocupación entre sus allegados. Posteriormente, perdieron toda comunicación con la joven, ya que su teléfono dejó de recibir llamadas.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del detenido. Ana Karen permaneció desaparecida durante tres días, hasta que su cuerpo fue localizado junto a la vialidad en el municipio de Metepec.