Choque por alcance, deja tres vehículos con daños materiales en la colonia El Campanario de Celaya, Guanajuato

Choque por alcance, deja tres vehículos con daños materiales en la colonia El Campanario de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:20:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 3 de febrero de 2026.- Daños materiales y un gran susto fue lo que pasaron tripulantes de tres vehículos que se vieron involucrados en un accidente aparatoso en el municipio de Celaya.

Poco después de las 18:30 horas de este martes, socorristas de protección civil se desplazaron sobre en la avenida Eje Cloutier a la altura de la colonia el Campanario.

En el lugar autoridades localizaron un choque por alcance a un auto Tsuru color dorado, una camioneta Nissan y un auto Pointer que resultó el más afectado de la parte del frente al quedar incrustado en la parte de la caja de la camioneta, en la que viajaba una pareja de jóvenes, que presentó solo golpes leves y un gran susto. 

La autoridad competente realizará el peritaje para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR destruye más de 10 toneladas de precursores en operativo histórico: Golpe al corazón químico de la delincuencia en Guerrero
Aprehenden a presunta responsable de homicidio de la exsíndica de Tapilula, Chiapas; era su nuera
Localizan hombre fallecido al interior de una habitación de hotel en Monterrey, Nuevo León
Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva
Más información de la categoria
Colapso de puente vehicular, deja incomunicadas a tres comunidades de Jacala de Ledezma, Hidalgo
Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 
Comentarios