Choque por alcance, deja tres vehículos con daños materiales en la colonia El Campanario de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:20:46

Celaya, Guanajuato, a 3 de febrero de 2026.- Daños materiales y un gran susto fue lo que pasaron tripulantes de tres vehículos que se vieron involucrados en un accidente aparatoso en el municipio de Celaya.

Poco después de las 18:30 horas de este martes, socorristas de protección civil se desplazaron sobre en la avenida Eje Cloutier a la altura de la colonia el Campanario.

En el lugar autoridades localizaron un choque por alcance a un auto Tsuru color dorado, una camioneta Nissan y un auto Pointer que resultó el más afectado de la parte del frente al quedar incrustado en la parte de la caja de la camioneta, en la que viajaba una pareja de jóvenes, que presentó solo golpes leves y un gran susto.

La autoridad competente realizará el peritaje para deslindar responsabilidades.