Encuentran tres tomas clandestinas y túnel para el robo de combustible en ducto de PEMEX en Acolman, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 23:02:11
Acolman, Estado de México, a 21 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que fueron encontradas tres tomas clandestinas de combustible, así como un túnel que se usaba para el robo del hidrocarburo de un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el municipio de Acolman, en el Estado de México.

De acuerdo a las autoridades, los hechos se registraron en un predio de la calle 4 de la colonia Los Ángeles Totolcingo.

Fue gracias a una denuncia ciudadana, que la Guardia Nacional, acudió al lugar para realizar una revisión.

Según el informe, dos de las tomas, eran usadas para extraer gasolina, y la otra para sacar gas LP.

Los elementos de la GN, así como personal especializado de PEMEX, realizaron los trabajos necesarios para clausurar las tomar y así evitar poner en riesgo a la población.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

