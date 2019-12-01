Encuentran restos óseos humanos en los márgenes del Río Chiquito de Morelia, Michoacán

Encuentran restos óseos humanos en los márgenes del Río Chiquito de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 15:45:28
Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia que llevaban a cabo trabajos con una retro excavadora en los márgenes del Río Chico, localizaron restos óseos humanos, el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que trabajadores de la referida dependencia municipal, se encontraban realizando trabajos con una máquina en la colonia Molino de Parras, cuando encontraron restos al parecer de un cráneo dentro de dos bolsas de plástico, por lo que llamaron a las autoridades policiacas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento de los restos, mismos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

