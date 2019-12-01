Encuentran perros congelados y cortados en filetes en un inmueble en Sonora; 53 perros fueron rescatados con vida

Encuentran perros congelados y cortados en filetes en un inmueble en Sonora; 53 perros fueron rescatados con vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 21:38:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nogales, Sonora, a 20 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora, realizó un cateo en un domicilio de la colonia Vistas del Sur, esto luego de que los vecinos reportaran dicho domicilio en el cual sospechaban hacían cosas sospechosas, en el lugar, rescataron alrededor de 50 perros vivos, y más cuerpos sin vida de estos animales, los cuales se encontraban en estado de congelamiento.

Fuentes oficiales informaron que el cateo se realizó alrededor de las 12:30 horas, en el domicilio con el número 77 de la referida colonia, quienes se encargaron de llevar a cabo el despliegue fue la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en conjunto con la Municipal preventiva y el comisionado al departamento de Bienestar Animal. Al entrar al domicilio señalado, varios cuerpos de los canes congelados, se encontraban cortados en forma de filete, dentro de un refrigerador

Los oficiales comentaron que dentro del domicilio, no encontraron a ninguna persona, pero indicaron que, encontraron la credencial de un elemento de la ya extinta Policía Federal, así como diversa documentación a nombre la misma persona, quien fue identificada como Arturo “N”, y quien los vecinos señalan, reside en dicho inmueble.

En total, fueron rescatados un total de 53 perros de diferentes razas grandes, medianas y pequeñas, incluyendo a cachorros, y dentro del refrigerador, fueron rescatados los cuerpos congelados de al menos 5 perros, al igual que una bandeja que al parecer, tenía restos de estos mismos.

Los perros rescatados aún con vida fueron trasladados al Centro de Protección y Bienestar Animal (CABA), donde lserán estabilizados y los restos de los cuerpos congelados, se mantendrán como evidencia para ser implementados en la carpeta de investigación, para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el fallecimiento de un menor herido por ataque durante fiesta patronal en San Miguel Allende, Guanajuato 
Mujer sufre infarto mientras pagaba su recibo de agua en Reynosa, Tamaulipas
FGR quema más de una tonelada de estupefaciente en operativo en Guerrero
Encuentran perros congelados y cortados en filetes en un inmueble en Sonora; 53 perros fueron rescatados con vida
Más información de la categoria
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Otorga Gobierno de Quiroga tinacos a bajo costo para las familias del municipio
Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Comentarios