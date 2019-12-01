Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León

Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 15:44:07
Guanajuato, Gto.– Como resultado de una investigación científica, técnica y jurídicamente sustentada, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró una sentencia ejemplar en contra de una célula delictiva dedicada al secuestro, cuyos cinco integrantes fueron condenados a 50 años de prisión cada uno, sumando un total de 250 años de cárcel.

Los hechos se remontan al 3 de marzo de 2022, en la ciudad de León, cuando los ahora sentenciados interceptaron de manera violenta a una víctima que viajaba en compañía de su padre por el bulevar Santa Ana del Conde, con el objetivo de privarla de la libertad. Durante el ataque, el padre fue sometido, mientras la mujer fue trasladada por la fuerza a una bodega ubicada en las inmediaciones del bulevar Morelos.

En ese sitio, la víctima permaneció en cautiverio, mientras los secuestradores realizaban diversas llamadas telefónicas para exigir un rescate millonario a cambio de su liberación. La investigación estableció que la estructura criminal operaba de forma organizada, con roles definidos de vigilancia, logística y custodia.

Gracias a la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fueron detenidos JORAM “N” y JOSÉ ARTURO “N” en la colonia San Pedro. De manera simultánea, en la colonia Jardines de los Naranjos, fueron capturados KEVIN AARÓN “N”, CARMEN ESTEFANÍA “N” y HOMERO “N”, estos últimos en posesión de armas de fuego.

La carpeta de investigación fue integrada por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, quien logró acreditar de forma contundente la participación de cada uno de los implicados en el plagio, demostrando su responsabilidad directa en la planeación y ejecución del delito.

Tras el proceso judicial, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio por unanimidad, imponiendo a los cinco responsables una pena de 50 años de prisión. Además, se les ordenó el pago de una multa económica, así como la reparación del daño material y moral a la víctima, esta última a definirse en la etapa de ejecución de sentencia.

Noventa Grados
