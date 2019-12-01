Encuentran el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en una presa de Jacona, Michoacán

Encuentran el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en una presa de Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 23:21:11
Jacona, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre fue encontrado con huellas de violencia, en la presa que se ubica en la Tenencia el Platanal del municipio de Jacona.

De acuerdo a información de las autoridades, el cadáver fue encontrado la tarde de este domingo, el cual estaba envuelto y amarrado en plástico agrícola, y fue una llamada la que los alertó de que en el referido lugar se veía un bulto que aparentemente era un cuerpo humano.

Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, quienes tras confirmar de que se trataba un hombre fallecido, pidieron el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que realizara las acciones pertinentes.

Asimismo, llegó personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, quienes solicitaron la ayuda de bomberos para rescatar el cuerpo, que se encontraba atrapado en la compuerta del canal de la presa. Una vez que pudieron sacar el cuerpo, se constató que estaba en avanzado estado de descomposición.

El cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su identificación y para realizar las investigaciones pertinentes que el caso amerita.
 

