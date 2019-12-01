Encuentran cuerpo de bebé en camión de la basura, en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:47:09

General Escobedo, Nuevo León, a 28 de agosto 2025.- El cuerpo sin vida de un bebé fue localizado dentro de un camión recolector de basura, en el municipio de General Escobedo, en el estado de Nuevo León.

Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal informó que el hallazgo fue realizado por los operadores de la unidad alrededor de las 11:00 horas, cuando circulaban por la calle Pedro Ferriz Santa Cruz y Horacio Pedraza, en la colonia San Marcos III.

Se dio a conocer que la unidad de carga pertenece a la empresa Red Ambiental que se dedica a recolectar los desechos de las viviendas.

Los trabajadores de la unidad 22 señalaron que mientras realizaban el procedimiento de trasvase o compactación de la basura notaron la presencia del bebé, por lo que llamaron al 911.

Elementos de la Policía de Proximidad (Proxpol) acudieron al lugar y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ) para que realizaran las primeras indagatorias.