Encuentran a hombre sin vida en colonia Carrillo Puerto de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 09:38:03

Querétaro, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- Cerca de la medianoche del miércoles, elementos de la Policía Municipal de Querétaro, fueron alertados sobre la localización de un hombre sin vida, con evidentes signos de violencia.

Fue entre las calles San José y San Francisco de Asís en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en donde se localizó el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos, el cual estaba cubierto con una cobija.

Una vez que llegaron al lugar las autoridades, y confirmar el reporte emitido a la línea de emergencias 911, procedieron a acordondar la zona, y tomar conocimiento.

Asegurada el área, elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, procedieron a realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo de la persona, para luego trasladarlo a la morgue para la autopsia de ley.