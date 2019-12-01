Incendio consume vivienda en la colonia La Parota de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 15:58:58

Apatzingán, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Un incendio registrado la mañana de este sábado consumió una vivienda ubicada en la colonia La Parota, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración.

El siniestro ocurrió en una casa situada en la calle Los Cóbanos, esquina con La Parota, a un costado de una tortillería. Vecinos del lugar notaron el fuego y de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia a través del 911.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Apatzingán acudieron al sitio y lograron controlar las llamas para evitar que se propagaran a viviendas cercanas. No obstante, el fuego destruyó muebles y parte de la estructura del inmueble.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar las labores de los bomberos y garantizar la seguridad de los residentes. De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por un corto circuito, aunque serán las autoridades competentes quienes confirmen las causas del siniestro.