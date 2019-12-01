Rescatan a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 15:56:48
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Un turista originario del estado de Guanajuato fue rescatado con vida por elementos de la Policía Turística de Lázaro Cárdenas, luego de ser arrastrado por una fuerte corriente en Playa Jardín, la mañana de este sábado.

El incidente ocurrió frente a la enramada Calypso, cuando el joven ingresó al mar para nadar y fue sorprendido por una ola que lo llevó mar adentro. Los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en la zona cuando observaron que el visitante pedía auxilio.

De inmediato, los uniformados ingresaron al agua y lograron poner al joven a salvo en la orilla. Momentos después, arribaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron atención médica y lo trasladaron a un hospital para su valoración.

Autoridades locales exhortaron a los bañistas a respetar las indicaciones de los cuerpos de rescate y evitar ingresar al mar en zonas de fuerte oleaje, con el fin de prevenir accidentes en la franja costera del municipio.

