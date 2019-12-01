Aseguran droga y detienen a un hombre durante cateo en Álvaro Obregón, Michoacán

Álvaro Obregón, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron un operativo en un inmueble ubicado sobre la carretera Morelia–Acámbaro, a la altura de la comunidad de Tzintzimeo, donde fueron aseguradas más de mil dosis de droga y se detuvo a un hombre.

Durante la intervención, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto localizó 985 dosis de metanfetamina y 190 dosis de marihuana, las cuales fueron embaladas como evidencia. En el lugar fue detenido Julio César “N”, de 44 años, quien presuntamente se encontraba en posesión del estupefaciente.

El cateo se realizó tras una orden otorgada por un juez de control, luego de que agentes de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo reunieran información que señalaba la venta y almacenamiento de droga en el sitio.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades informaron que continuarán con las acciones operativas en la región para reducir la incidencia del narcomenudeo y fortalecer la seguridad en Michoacán.