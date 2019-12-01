Miles de personas salen a las calles en EEUU para protestar contra Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 14:50:53

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 18 de octubre 2025.- Miles de personas salieron a las calles de todo el país, principalmente en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles para protestar contra lo que consideran como autoritarismo empleado por la administración de Donald Trump.

Bajo el lema “No Kings”, (reyes no), personas en en más de 2 mil 500 ciudades se manifestaron en la que sería la mayor movilización social desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, el pasado mes de enero.

Cabe mencionar que se trata de la segunda edición de la protesta “No Kings”, ya que la primera se registró el pasado 14 de junio, y que coincidió con el cumpleaños del mandatario estadounidense, en la cual, según los organizadores, participaron más de 5 millones de inconformes.

Entre los puntos más emblemáticos de concentración destacan la plaza Times Square, en Nueva York; el Capitolio, en Washington; y el centro de Chicago, donde en las últimas semanas se han registrado protestas contra las redadas migratorias.

De igual forma, se convocaron protestas en otras ciudades destacadas como Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Nashville, Nueva Orleans, San Diego o San Francisco.

Cabe señalar que, también hubo concentraciones en grandes capitales europeas, como Berlín, París y Roma.