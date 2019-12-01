Atacan a mujer en plena Calzada Insurgentes en Irapuato; resulta herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 14:22:01
Irapuato, Guanajuato, a 18 de octubre de 2025.- Una mujer resultó lesionada tras ser víctima de un ataque armado registrado sobre la Calzada Insurgentes, una de las vialidades más transitadas de Irapuato. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

El automóvil presentó al menos seis impactos de bala en el cristal del lado del conductor y terminó sobre la banqueta, luego de que la mujer intentara escapar del ataque. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de paramédicos de la Unidad de Medicina Táctica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla a un hospital.

La zona del ataque, ubicada a la altura de la Calzada Insurgentes y calle Guerrero, fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables e instalaron filtros de revisión en las principales salidas del sector.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron la escena del crimen y recolectaron varios casquillos percutidos, mientras agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque.

Asimismo, personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) acudió al lugar para ofrecer apoyo psicológico y asesoría legal a los familiares de la mujer herida, quien permanece bajo observación médica en un hospital local.

Las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan ninguna línea de investigación respecto al posible motivo de la agresión.

