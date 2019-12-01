En Zitácuaro, Michoacán dictan vinculación a proceso y prisión preventiva contra presunta responsable del homicidio de su hija de 7 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:37:55

Zitácuaro, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Yoselina ”N”, presunta responsable de homicidio de persona menor de edad, cometido en agravio de su hija, de 7 años, en el municipio de Zitácuaro.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que los hechos se registraron el pasado 24 de febrero, en un domicilio de la colonia La Palma, donde la investigada presuntamente asfixió a la menor hasta causarle la muerte.

El dictamen forense confirmó que la niña también presentaba quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo, provocadas días antes de su fallecimiento.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro realizó las diligencias necesarias y recabó elementos suficientes que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

Luego de ser presentada ante la autoridad judicial, Yoselina “N” fue vinculada a proceso; se le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y quedó establecido un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.