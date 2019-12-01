En Zitácuaro, Michoacán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego en la localidad de La Garita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 21:15:04
Zitácuaro, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- En posesión de droga sintética, un arma y cartuchos percutidos fue detenido un sujeto como resultado de un fuerte operativo por parte de la Guardia Civil y de la Policía Municipal; en la localidad de La Garita, tras denuncias que alertaban de disparos de arma de fuego en la zona. 

Al respecto se informó que en el sistema de emergencias 911, se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona cercana a la localidad en mención, además en redes sociales también se vitalizaba el reporte entre ciudadanos. 

Como parte de la encomienda de garantizar la seguridad a la población dada por el secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina, la Subsecretaria de Operación Policial y la Coordinación de Comisarias Regionales, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, giraron instrucciones precisas a los oficiales. 

Por lo que se implementó un operativo pie tierra, ahí se logró detener a L. C.  S. L., de 17 años de edad, quien dijo presuntamente pertenecer a una célula delincuencial, y a quien le aseguraron dos bolsas transparentes que tenían una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”, así como otra bolsa que tenía 11 cartuchos percutidos, calibre .223. 

Por tal motivo fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

