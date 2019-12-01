En Zamora, Michoacán: Policías abaten a un sujeto tras repeler una agresión armada en la colonia Miguel Hidalgo

En Zamora, Michoacán: Policías abaten a un sujeto tras repeler una agresión armada en la colonia Miguel Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 17:21:34
Zamora, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Elementos de la Guardia Civil abatieron a un presunto generador de violencia en la región, luego de repeler una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo.

Se informó que la tarde de este jueves los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encontraban en recorridos de vigilancia en la citada colonia cuando al pasar por las calles Valerio Trujano y el Andador Hacienda del Corralejo fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Los uniformados repelieron la agresión y abatieron al pistolero quien fue identificado con el nombre de Álvaro R., quien traía una pistola calibre 9mm, mismo que se dijo era un generador de violencia de la región.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional reforzaron los patrullajes en la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargo de realizar las actuaciones correspondientes y trasladar el cadáver al Semefo para los estudios de ley.

