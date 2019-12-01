Ultiman a niña de 12 años y dejan gravemente herida a su madre, en León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 11:49:09

León, Guanajuato, a 5 de noviembre 2025.- La noche del martes, la tranquilidad de la colonia Parques La Noria, en León, Guanajuato, fue interrumpida por un hecho violento que dejó como saldo la muerte de una niña de 12 años y a su madre gravemente herida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Continental, esquina con Boulevard Timoteo Lozano. En el lugar se encontraba Virginia, de 47 años, en compañía de su hija, cuando escucharon que tocaban a la puerta.

Al abrir, fueron sorprendidas por sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones. La menor cayó sin vida en el sitio, mientras que su madre resultó lesionada de gravedad.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y observar el caos que se desató. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que la mujer fue trasladada por sus propios medios a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.

En la zona se implementó un fuerte operativo de seguridad por parte de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

Testigos señalaron que uno de los presuntos responsables huyó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

El caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

