Hallan cadáver en Zamora, Michoacán; autoridad investiga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 11:38:35

Zamora, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre que fue encontrado tirado por fuera de una vivienda en la comunidad de Canindo, este tenía una cuerda atada en el cuello.

Fue alrededor de las 07:30 horas de este miércoles cuando en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en vía pública a un costado de la carretera Zamora-Tangancícuaro.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y paramédicos de Rescate se trasladaron al lugar donde encontraron a un masculino ya sin vida tirado boca abajo con una cuerda amarilla atada al cuello.

Los policías acordonaron el sitio, mientras el occiso fue identificado con el nombre Daniel L., M., de aproximadamente 50 a 55 años de edad, vecino de la citada localidad.

Al sitio llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales quienes realizaron lo conducente, así mismo se conoció que tras las primeras indagatorias se trataría de un caso de suicidio, ya que al parecer el ahora occiso se colgó de la malla del domicilio y fue bajado por algunas personas.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.