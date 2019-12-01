En Zamora, Michoacán: Detienen a presunto homicida en el Fraccionamiento San Joaquín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:17:06
Zamora, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- Un sujeto que contaba con un mandato judicial por la presunta comisión del delito de homicidio, fue aprehendido por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal. 

Sobre el particular se informó que dicha detención se llevó a cabo en el Fraccionamiento San Joaquín, en el municipio de Zamora, mientras los efectivos realizaban labores operativas.

Fue al revisar sus antecedentes penales, que corroboraron que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

El presunto homicida fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, encargada de llevar a cabo las diligencias que marca la ley.

