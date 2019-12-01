En Zamora, Michoacán: Detienen a cuatro en poder de armas de fuego, “ponchallantas”, ropa táctica, explosivos caseros y pólvora 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 08:52:03

Zamora, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, cuatro hombres fueron detenidos en poder de armas de fuego, ropa táctica, “ponchallantas” y explosivos de fabricación casera.

Al respecto se informó que se trata de J. I. R. G., de 17 años, de la colonia Flores Magón, Guillermo L. R., de 29 años de edad y Juan Salvador L. R., ambos vecinos de la colonia El Vergel, así como Alexander R. S., de 18 años, originario del municipio de El Salto, en el estado de Jalisco.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Piña, en la colonia El Vergel, cuando fueron descubiertos en un lote baldío, por lo que trataron de ocultar varias cosas que traían.

Al realizar una revisión de rutina, les fue encontrado una sub ametralladora, calibre .9 milímetros, con un cargador y 41 cartuchos útiles, una pistola, calibre .45 milímetros, con un cargador y dos cartuchos, un revolver, calibre .22 milímetros y 14 cartuchos útiles.

También aseguraron 42 estrellas “ponchallantas”, ropa táctica con camuflaje, dos artefactos explosivos y casi un kilo de pólvora, además de una motocicleta, marca Vento, con reporte de robo y alteración a los números de identificación.

Los cuatro hombres, las armas, las municiones y explosivos, al igual que la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se inicien con las investigaciones correspondientes.