En Zamora, Michoacán: Detiene la GC a dos hombres y un adolescente en posesión de sustancías ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 19:54:50
Zamora, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales, detuvieron a tres individuos en poder de varios envoltorios plásticos con metanfetamina. 

Sobre el particular se informó que se trata de Jesús Antonio S. A., de 23 años de edad, Eduardo P. G., de 34 años y J. E. A. A., de 16 años de edad, todos originarios y vecinos de Zamora. 

Fue mediante las labores de prevención del delito instruidas por el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, que los oficiales desplegaron un operativo coordinado en la localidad de Ario de Rayón. 

Ahí le marcaron el alto a los tres ocupantes de una motocicleta, marca Bajaj, tipo Pulsar, de color rojo con negro, que intentaban darse a la fuga, tras realizarles una revisión de rutina les fue encontrado entre sus pertenencias 13 bolsas plásticas que contenían un peso aproximado de 13 gramos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. 

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, al igual que la droga para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
