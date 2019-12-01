Desmantelan red de “halconeo” con cámaras clandestinas en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 20:17:42
Jacona, Mich., a 28 de enero de 2026.— Un sistema de videovigilancia presuntamente operado por la delincuencia organizada fue desarticulado en el municipio de Jacona, tras un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Durante los recorridos de seguridad, las autoridades localizaron y aseguraron nueve cámaras de vigilancia instaladas de manera ilegal en puntos estratégicos de la ciudad, utilizadas aparentemente para monitorear movimientos policiales y de la población. Los dispositivos fueron detectados en las colonias Nueva España y Centro, específicamente en las calles Manuel Doblado, Isabel la Católica, Zaragoza Oriente y Pino Suárez.

De acuerdo con información oficial, las cámaras se encontraban colocadas en fachadas y estructuras de diversos domicilios sin autorización ni conocimiento de los propietarios, lo que refuerza la hipótesis de su uso con fines ilícitos.

Una vez retirados, los equipos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de integrar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

La SSP informó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para neutralizar mecanismos de vigilancia criminal y recuperar el control del espacio público. Asimismo, se mantendrán operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno para inhibir delitos y fortalecer la seguridad en Jacona.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar contra cualquier infraestructura utilizada por grupos delictivos para vulnerar la tranquilidad de la población.

