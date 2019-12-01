Detienen a tres personas tras masacre registrada en Salamanca; continúan operativos de investigación

Salamanca, Guanajuato, a 28 de enero de 2026.- A poco más de dos días de la agresión ocurrida el domingo 25 de enero en el municipio de Salamanca, autoridades estatales confirmaron la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con los hechos, como resultado de operativos coordinados y focalizados desplegados en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, las detenciones son producto de acciones conjuntas encabezadas tanto por la Fiscalía General del Estado como por la propia dependencia estatal, en el marco de los trabajos de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras el ataque.

La dependencia informó que, por el momento, no se darán a conocer mayores detalles sobre el número total de personas detenidas, su posible grado de participación ni las imputaciones específicas, ya que esta información será revelada conforme avancen las etapas legales correspondientes y una vez que los implicados sean formalmente vinculados a proceso, con el fin de no entorpecer las investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que la respuesta institucional no se limita únicamente a la atención inmediata de los hechos, sino que está enfocada en la identificación, localización, detención y judicialización de todas las personas responsables, con el objetivo de garantizar que este tipo de agresiones no queden impunes.

Asimismo, se subrayó que este avance confirma la actuación coordinada de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como la existencia de una línea clara de investigación en conjunto con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad guanajuatense, de continuar trabajando con firmeza, inteligencia y estricto apego a la ley, hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia.