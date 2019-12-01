En Zamora, Michoacán: Balean fachada de centro de rehabilitación, solo hubo daños materiales 

En Zamora, Michoacán: Balean fachada de centro de rehabilitación, solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 12:19:04
Zamora, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- Sujetos desconocidos dispararon en contra de un inmueble utilizado como centro de rehabilitación de la colonia Juan Gutiérrez Flores, por fortuna no hubo personas lesionadas o fallecidas, informaron fuentes policíacas.

Fue aproximadamente a las 06:00 horas de este viernes cuando en los números de emergencias fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Prolongación Zaragoza casi esquina con Labastida.

Autoridades policíacas se movilizaron al lugar y observaron daños en la fachada del inmueble, por lo que elementos de la Guardia Civil acordonaron la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudió al lugar para realizar lo conducente e iniciar las investigaciones, cabe señalar que en el sitio fueron encontrados varios casquillos percutidos.

