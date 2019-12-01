En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 14:38:18

Zacatecas, Zacatecas, a 3 de septiembre 2025.- En el estado de Zacatecas expusieron una red de acoso sexual en la que más de 2 mil hombres intercambiaban r fotografías y videos íntimos de mujeres e incluso niñas sin su consentimiento.

Según los primeros reportes, los presuntos abusadores participaban en al menos tres grupos de redes sociales en los que publicaban el contenido sexual.

Por lo anterior, las víctimas y sus seres queridos se manifestaron en las calles de la capital zacatecana para exigir la intervención de las autoridades, así como para exhibir a sus agresores y pedir justicia.

Con capturas de pantalla como prueba, las afectadas marcharon y explicaron que en los grupos no solo compartían contenido íntimo, sino que lo intercambiaban como si fuera mercancía y hacían peticiones explícitas sobre sus víctimas.

“Son 935 miembros, hombres obviamente, pidiendo fotos, videos, mandando... donde ponían ‘novia por novia’”, relató Janeth, una de las jóvenes afectadas, mientras mostraba capturas de pantalla. “En otro grupo eran mil 385 hombres... piden de adolescentes, pidieron de hecho de una niña de cinco años”, agregó la manifestante.

Por su parte, Cristina narró que fue violentada por un hombre que le solicitó conocerse en persona y le pidió contenido sexual mientras era menor de edad.

“Me mandó mensaje para conocernos. Cada que yo quería alejarme de él, me manipulaba, que se iba a matar, que se iba a cortar las venas. Cuando al fin pude librarme de él, ya fue cuando iba a cumplir la mayoría de edad”, compartió la víctima.