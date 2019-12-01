En Uruapan y Salvador Escalante: Captura la GC a dos hombres en posesión de estupefacientes

En Uruapan y Salvador Escalante: Captura la GC a dos hombres en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 21:54:49
Uruapan/Salvador Escalante, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- En el marco del operativo Michoacán por la Paz y la Justicia elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fueron detenido dos hombres en poder de sustancias ilícitas en los municipios de Uruapan y Salvador Escalante, mismos que gueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

Sobre el particular se informó que en Uruapan, en el interior del Mercado municipal de La Quinta, en la colonia del mismo nombre, al norponiente de la ciudad, fue detenido Marco Antonio N. T., de 43 años de edad, en poder de cinco bolsas de plástico que contenían en su interior una sustancia con las características de la droga sintética conocida como “crystal”, con un peso de 6.3 gramos. 

De igual manera en la calle 20 de Noviembre, de la tenencia de Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante, los policías estatales y municipales, detuvieron a Moises H. M., de 49 años de edad, a las afueras de una tienda de abarrotes, a quien le aseguraron una pipa de cristal y una bolsa con una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. 

Los dos hombres y la droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que se inicien las indagatorias correspondientes.

