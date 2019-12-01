En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 

En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 21:47:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan/Zamora, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Un hombre y dos adolescentes fueron detenidos cuando manejaban dos motocicletas y un automóvil con reporte de robo, hechos registrados durante operativos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en diversos puntos de las ciudades de Uruapan y Zamora. 

Sobre el particular se informó que en primer lugar en la calle Emilio Carranza, en el Centro, en la ciudad de Uruapan, fue detenido Francisco Javier R. C., de 24 años de edad, vecino de la comunidad indígena de Capacuaro, en este municipio, cuando manejaba un automóvil, de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2015, de color azul, con placas PFJ-027-L, el cual cuenta con reporte de robo vigente. 

En la misma ciudad, pero en la colonia Plan de Ayala, fue detenido J. E. G. A., de 15 años de edad, cuando circulaba abordo de una motocicleta, de marca Italika, tipo Cross, de color azul y naranja, modelo 2025, por la calle Ignacio Zaragoza, que tras revisarla arrojó que cuenta con reporte de robo. 

Por último, en la ciudad de Zamora, en la esquina de las calle Parota y Ahuehuete, del fraccionamiento Arboledas, los ofíciales detuvieron a O. H. R., de 15 años de edad, cuando manejaba una motocicleta, de la marca Honda, tipo Navi, de color negro con verde, modelo 202, con placas 35PKW8, la cual cuenta con reporte de robo. 

Los dos adolescentes y el hombre, así como las dos motos y el carro fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Estado, para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
En Uruapan y Salvador Escalante: Captura la GC a dos hombres en posesión de estupefacientes
En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
¡Abrígate bien! Seguirán ocasionando bajas temperaturas los frentes fríos número 28 y 29 en el país
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Desgobierno y conflicto, sello de Fanny Arreola: convulsiona Apatzingán con 9 muertos en un día, mientras Alcaldesa pelea con sindicalizados y violenta a regidora de su propio partido en sesión pública 
Comentarios