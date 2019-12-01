En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 

Uruapan/Zamora, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Un hombre y dos adolescentes fueron detenidos cuando manejaban dos motocicletas y un automóvil con reporte de robo, hechos registrados durante operativos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en diversos puntos de las ciudades de Uruapan y Zamora.

Sobre el particular se informó que en primer lugar en la calle Emilio Carranza, en el Centro, en la ciudad de Uruapan, fue detenido Francisco Javier R. C., de 24 años de edad, vecino de la comunidad indígena de Capacuaro, en este municipio, cuando manejaba un automóvil, de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2015, de color azul, con placas PFJ-027-L, el cual cuenta con reporte de robo vigente.

En la misma ciudad, pero en la colonia Plan de Ayala, fue detenido J. E. G. A., de 15 años de edad, cuando circulaba abordo de una motocicleta, de marca Italika, tipo Cross, de color azul y naranja, modelo 2025, por la calle Ignacio Zaragoza, que tras revisarla arrojó que cuenta con reporte de robo.

Por último, en la ciudad de Zamora, en la esquina de las calle Parota y Ahuehuete, del fraccionamiento Arboledas, los ofíciales detuvieron a O. H. R., de 15 años de edad, cuando manejaba una motocicleta, de la marca Honda, tipo Navi, de color negro con verde, modelo 202, con placas 35PKW8, la cual cuenta con reporte de robo.

Los dos adolescentes y el hombre, así como las dos motos y el carro fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Estado, para que se inicien las investigaciones correspondientes.